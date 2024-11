SVIATOČNÝ VÍKEND: Päť nehôd v Nitrianskom kraji spôsobili opití vodiči

Nitra 4. novembra (TASR) - Päť dopravných nehôd, ktoré sa stali počas uplynulého predĺženého víkendu v Nitrianskom kraji, spôsobili opití vodiči. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



V obci Pohranice 53-ročný vodič vozidla VW Crafter podľa polície po prejdení ľavotočivej zákruty údajne dostal mikrospánok a vyšiel mimo cesty, kde narazil do hrany mostíka. Policajti ho podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorá bola pozitívna s výsledkom 2,56 promile.



V Rastislaviciach spôsobila dopravnú nehodu 25-ročná vodička Škody Octavia. Dychová skúška u nej potvrdila 2,35 promile alkoholu.



Do valu hliny narazil 20-ročný vodič vozidla Mazda 6 na ceste III/1678 pri obci Zbehy. Vozidlo sa prevrátilo a zostalo stáť na ľavom boku priečne v pravom jazdnom pruhu. Vodič nafúkal 2,04 promile.



V Tesárskych Mlyňanoch sa 26-ročný vodič vozidla Citroën C4 pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Prednou časťou vozidla narazil do betónového oplotenia rodinného domu. Vodič nafúkal 1,9 promile.



V smere od obce Kolta na obec Čaka 28-ročný vodič vozidla VW Passat vyšiel s vozidlom mimo cestu, kde narazil prednou časťou vozidla do svahu priekopy. Vozidlo zostalo po náraze prevrátené na ľavú bočnú stranu mimo cesty. Vodič nafúkal 1,52 promile.



Polícia v obci Preseľany zastavila a kontrolovala aj 60-ročného vodiča vozidla Peugeot 5008. Podrobila ho dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,21 promile.



Všetci vodiči skončili v policajnej cele a čelia obvineniam z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.