POLÍCIA PÁTRA: Hľadajú muža, ktorý kradol na Fedinovej v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Vyzývajú občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, o jej súčasnom pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili.

Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Polícia pátra po mužovi, ktorý kradol v byte na Fedinovej ulici v bratislavskej Petržalke. Verejnosť žiada o pomoc s vyšetrovaním. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video neznámeho páchateľa.

Neoprávnene vošiel do jedného z bytov na Fedinovej ulici v mestskej časti Petržalka, odkiaľ následne odcudzil mobilný telefón, notebook, a tiež platobnú kartu a finančnú hotovosť,“ priblížila polícia.

Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, o jej súčasnom pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.


