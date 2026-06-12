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VIDEO: Brutálne prepadnutie taxikára: Útočníci ho zbili a okradli
Podľa doterajších zistení bol útok na vodiča vopred naplánovaný.
Autor TASR
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Hlohovec 12. júna (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po mužovi podozrivom zo zločinu vydierania, ku ktorému došlo v stredu (10. 6.) v jednej z mestských častí Hlohovca, kde dvaja páchatelia napadli vodiča taxislužby. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v piatok informovalo na sociálnej sieti.
Podľa doterajších zistení bol útok na vodiča vopred naplánovaný. „Dvaja páchatelia taxikára najskôr pod zámienkou vylákali na určené miesto. Tam do jeho vozidla úmyselne narazili iným autom, vzápätí ho fyzicky napadli v aute aj mimo neho a okradli o finančnú hotovosť. Pri incidente útočníci poškodili aj samotné vozidlo taxislužby,“ ozrejmila polícia.
Kriminalistom sa jedného z podozrivých podarilo vypátrať. Tridsaťšesťročný muž skončil v cele policajného zaistenia. Naďalej však prebieha pátranie po druhom mužovi, ktorého zachytili kamerové záznamy. Video z útoku polícia zverejnila na sociálnej sieti. Verejnosť môže akékoľvek informácie vedúce k jeho stotožneniu oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom sociálnych sietí.
Podľa doterajších zistení bol útok na vodiča vopred naplánovaný. „Dvaja páchatelia taxikára najskôr pod zámienkou vylákali na určené miesto. Tam do jeho vozidla úmyselne narazili iným autom, vzápätí ho fyzicky napadli v aute aj mimo neho a okradli o finančnú hotovosť. Pri incidente útočníci poškodili aj samotné vozidlo taxislužby,“ ozrejmila polícia.
Kriminalistom sa jedného z podozrivých podarilo vypátrať. Tridsaťšesťročný muž skončil v cele policajného zaistenia. Naďalej však prebieha pátranie po druhom mužovi, ktorého zachytili kamerové záznamy. Video z útoku polícia zverejnila na sociálnej sieti. Verejnosť môže akékoľvek informácie vedúce k jeho stotožneniu oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom sociálnych sietí.