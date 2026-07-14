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POLÍCIA PÁTRA: Muž okradol ženu v predajni potravín

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Policajná snímka. Foto: Polícia

Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby na fotografiách, aby ich oznámili na čísle 158.

Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Polícia pátra po mužovi, ktorý okradol ženu v predajni potravín na Žilinskej ulici v Bratislave. Ku skutku došlo 6. júna pred 21.30 h. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie neznámeho páchateľa.

Muž sa dopustil prečinu krádeže. „Pristúpil k poškodenej, ktorej pod zámienkou pomoci pri chôdzi vybral z kabelky, ktorú mala pri sebe, mincovník s obsahom občianskeho preukazu, bankomatovej karty a finančnej hotovosti vo výške 200 eur a tento si následne vložil do vrecka svojich nohavíc a odišiel na doposiaľ neznáme miesto,“ priblížila polícia.

Zároveň vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby na fotografiách, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.

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