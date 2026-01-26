< sekcia Regióny
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 13-ročnej Vivien z Bánoviec nad Bebravou
Nezvestné dievča je vysoké približne 160 centimetrov, strednej postavy. Má hnedé oči a tmavé čierne vlasy dlhé po plecia.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 26. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 13-ročnej Vivien Balážovej z Bánoviec nad Bebravou. Dievča naposledy videli v nedeľu (25. 1.) popoludní na autobusovej stanici v Bánovciach nad Bebravou, doteraz nepodalo žiadnu správu o svojom súčasnom pobyte. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
Nezvestné dievča je vysoké približne 160 centimetrov, strednej postavy. Má hnedé oči a tmavé čierne vlasy dlhé po plecia. Naposledy malo na sebe oblečenú čiernu zimnú bundu, tmavý crop top, čierne nohavice a obuté malo čierne tenisky.
Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známe číslo 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
