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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 14-ročnom Lukášovi Báňasovi z okresu Senec
Hľadaný je 170 centimetrov vysoký štíhlej postavy, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 14-ročnom Lukášovi Báňasovi trvale bytom okres Senec. Menovaného naposledy videli v stredu (25. 11.) o 21.00 h, keď odišiel z miesta trvalého bydliska na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Hľadaný je 170 centimetrov vysoký štíhlej postavy, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečenú zimnú modrú bundu, čierne tepláky a čierne topánky.
„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ dodala Šimková.
Hľadaný je 170 centimetrov vysoký štíhlej postavy, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečenú zimnú modrú bundu, čierne tepláky a čierne topánky.
„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ dodala Šimková.