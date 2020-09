Polícia pátra po 15-ročnej Irene Balážovej zo Staškova v okrese Čadca. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík. "Maloletá je nezvestná od 2. septembra 2020, keď odišla z miesta bydliska do školy v Kysuckom Novom Meste, kde však neprišla. Do dnešnej doby nepodala o sebe žiadne informácie," doplnil Moravčík. Balážová je 165 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, má čierne dlhé vlasy a tmavohnedé oči. Oblečené mala čierne rifle, čierne tričko, čiernu bundu do pása a čierne baleríny. Na pravej ruke má tetovanie v tvare ruže s kvetinami. "Akékoľvek informácie o nezvestnej maloletej žiadame občanov oznámiť na najbližší útvar PZ alebo na bezplatnú telefónnu linku 158, prípadne aj na našu oficiálnu stránku Facebooku," dodal krajský policajný hovorca. Žilina, 7. septembra 2020.