VIDELI STE JU? Polícia pátra po 15-ročnom dievčati z okresu Galanta

Galanta 20. januára (TASR) - Polícia pátra po 15-ročnej Tiffany Stojkovej z okresu Galanta, ktorá sa nevrátila do miesta svojho bydliska a nikomu známemu sa neozvala. Nezvestnosť nahlásil v stredu (19. 1.) jej otec. Podľa krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Zlatice Antalovej nešlo o prvý útek dievčaťa z domu.



"Podľa našich informácií by sa dievčina mohla nachádzať aj v Českej republike, kde trávila svoj čas aj počas predchádzajúcej nezvestnosti. V súčasnosti by mala byť tehotná," uviedla hovorkyňa. Tiffany Stojková je 165 centimetrov vysoká, strednej postavy a má približne 50 centimetrov dlhé hnedé vlasy. Ak niekto dievča videl alebo vie, kde a s kým by sa v súčasnosti mohla zdržiavať, nech zavolá na bezplatné číslo 158 alebo napíšte súkromnú správu na sociálnu sieť Polícia SR – Trnavský kraj.