Polícia pátra po nezvestnom Matúšovi, naposledy ho videli na stanici

Banská Bystrica 28. marca (TASR) – Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po 15-ročnom Matúšovi, ktorý je nezvestný od pondelňajšieho (27. 3.) večera, kedy odišiel zo stredoškolského internátu v Banskej Bystrici na neznáme miesto a doposiaľ nedal o sebe vedieť. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia, ktorá v utorok prijala informáciu o nezvestnosti.



"Mladíka naposledy videli jeho spolužiaci o 18.15 h na hlavnej vlakovej stanici v Banskej Bystrici, odkiaľ mal údajne cestovať do Žiaru nad Hronom," uviedla polícia.



Nezvestný Matúš je vysoký 175 centimetrov, štíhlej postavy, má krátke vlasy aktuálne zafarbené do ryšava, obuté mal čierno-červené botasky značky Adidas a na sebe modrú vetrovku s oranžovými prvkami a tyrkysový ruksak.



Ak by niekto vedel o ňom poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť k jeho vypátraniu, treba ich oznámiť na čísle 158 alebo na ktoromkoľvek útvare PZ.