Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. august 2025Meniny má Oskar
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po 16-ročnej Kláre Rafaelovej z Levíc

.
Na snímke nezvestná Klára Rafaelová. Foto: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Klára Rafaelová je vysoká približne 165 centimetrov, štíhlej postavy, má hnedé oči a polodlhé kučeravé tmavohnedé vlasy.

Autor TASR
Prešov 8. augusta (TASR) - Polícia pátra po 16-ročnej Kláre Rafaelovej z Levíc. Nezvestná je od 17. apríla, keď bola uvoľnená na veľkonočné prázdniny a doposiaľ sa nevrátila do reedukačného zariadenia v Levoči a nepodala o sebe žiadnu správu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Nezvestnú osobu sa polícii doposiaľ nepodarilo vypátrať. Klára Rafaelová je vysoká približne 165 centimetrov, štíhlej postavy, má hnedé oči a polodlhé kučeravé tmavohnedé vlasy.

Akékoľvek poznatky k nezvestnej Kláre oznámte na okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, telefónne číslo 0961 89 3371 alebo na linku 158,“ dodala hovorkyňa s tým, že informácie je možné poskytnúť aj prostredníctvom sociálnej siete.

.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely