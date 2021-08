VIDELI STE JU? Polícia pátra po 16-ročnej Lucii Gemelovej

Borský Svätý Jur 6. augusta (TASR) – Polícia pátra po 16-ročnej Lucii Gemelovej, ktorá utiekla z Resocializačného domova Tomky pri obci Borský Svätý Jur v okrese Senica. Tínedžerku videli, ako preskakuje plot zariadenia s cieľom dostať sa čo najskôr domov do Nitry. Je preto predpoklad, že sa bude zdržiavať na vlakových a autobusových staniciach, prípadne požiada niekoho o pomoc. Informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.



Lucia do zariadenia nastúpila dobrovoľne koncom mája tohto roku. Je 170 centimetrov vysoká, má tmavohnedé oči a hnedé vlasy po plecia. Naposledy ju videli oblečenú v čiernych teplákoch s červeno-bielym pásom po boku, na sebe mala čierne tričko a čierne tenisky značky Adidas s ružovými pásmi a bielou podrážkou.



„Policajti ihneď začali pátranie, vykonali previerky na staniciach, no doposiaľ sa nezvestnú Luciu nepodarilo vypátrať. Ak ju niekto videl alebo niekoho kontaktovala cez telefón alebo sociálne siete, každá informácia polícii pomôže k jej rýchlejšiemu vypátraniu,“ uviedla hovorkyňa.