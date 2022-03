Polícia pátra po 17-ročnej Márii Šarköziovej

Piešťany 17. marca (TASR) - Polícia vyhlásila celoštátne pátranie po 17-ročnej Márii Šarköziovej z piešťanského centra pre deti a rodiny. Počas pracovného týždňa sa zdržiava v Bratislave na internáte, v stredu (16. 3.) odišla okolo 14.00 h s tým, že ide do kina. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Podľa našich informácií ju naposledy videli len dve hodiny po odchode z internátu, a to v meste Piešťany," uviedla. Hľadaná je 175 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, má hnedé oči, červenohnedé rovné vlasy s dĺžkou pod plecia. Pôsobí na svoj vek staršie, približne ako 25-ročná. Na chrbte má jazvy po operácii.



Informácie, ktoré by mohli pomôcť tínedžerku vypátrať, možno oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo políciu kontaktovať cez súkromnú správu na sociálnej sieti Polícia SR - Trnavský kraj.