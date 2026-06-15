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NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po 17-ročnej Šanel z okresu Komárno
Naposledy mala na sebe sivú mikinu, sivé teplákové nohavice a čierne tenisky.
Autor TASR
Senica 15. júna (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 17-ročnej Šanel z okresu Komárno, ktorá je nezvestná od štvrtka (12. 6.). Dievča odišlo na neznáme miesto z resocializačného zariadenia v okrese Senica a odvtedy o sebe nepodalo žiadnu správu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Dievča malo zo zariadenia ujsť na neznáme miesto a od svojho odchodu nekontaktovala rodinu ani známych. Podľa polície je vysoká približne 159 centimetrov, váži okolo 95 kilogramov, má tmavohnedé vlasy s vyholeným temenom hlavy a hnedé oči. Fotografiu dievčaťa polícia zverejnila na sociálnej sieti.
Naposledy mala na sebe sivú mikinu, sivé teplákové nohavice a čierne tenisky. Polícia vyzýva občanov, ktorí by mohli poskytnúť informácie o pohybe alebo pobyte nezvestnej, aby kontaktovali bezplatnú linku 158, obrátili sa na ktorékoľvek obvodné oddelenie alebo zaslali informácie prostredníctvom sociálnych sietí.
Dievča malo zo zariadenia ujsť na neznáme miesto a od svojho odchodu nekontaktovala rodinu ani známych. Podľa polície je vysoká približne 159 centimetrov, váži okolo 95 kilogramov, má tmavohnedé vlasy s vyholeným temenom hlavy a hnedé oči. Fotografiu dievčaťa polícia zverejnila na sociálnej sieti.
Naposledy mala na sebe sivú mikinu, sivé teplákové nohavice a čierne tenisky. Polícia vyzýva občanov, ktorí by mohli poskytnúť informácie o pohybe alebo pobyte nezvestnej, aby kontaktovali bezplatnú linku 158, obrátili sa na ktorékoľvek obvodné oddelenie alebo zaslali informácie prostredníctvom sociálnych sietí.