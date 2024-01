NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po 17-ročnom Jozefovi

Tornaľa 22. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 17-ročnom Jozefovi z Fiľakova, ktorý je chovancom Reedukačného centra (RC) v Tornali. Mladík sa po prázdninách u rodičov do centra nevrátil. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Išiel na prázdniny k rodičom a do určeného termínu sa do zariadenia nevrátil. Vykonanými previerkami sa doteraz nepodarilo zistiť žiadne informácie, kde sa v súčasnosti zdržiava," priblížila polícia.



Nezvestný 17-ročný Jozef je vysoký 170 centimetrov, strednej postavy, má čierne krátke vlasy a hnedé oči. Polícia žiada občanov, aby akékoľvek informácie o nezvestnom oznámili na linke tiesňového volania číslo 158 alebo prostredníctvom facebookovej stránky Polícia SR - Banskobystrický kraj.