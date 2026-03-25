< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po 17-ročnom Lukášovi z okresu Galanta
Autor TASR
Galanta 25. marca (TASR) - Polícia pátra po 17-ročnom Lukášovi z okresu Galanta. Nezvestný je od utorka (24. 3.), keď približne o 19.30 h odišiel z Centra pre deti a rodiny v Seredi na neznáme miesto. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu a nedal nikomu vedieť, kde sa zdržiava. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Nezvestný je približne 175 centimetrov vysoký, štíhlej postavy. Má krátke hnedé vlasy a hnedé oči, pričom pôsobí starším dojmom, jeho zdanlivý vek je až 20 rokov,“ doplnila polícia.
Naposledy mal oblečenú čiernu bundu, modré roztrhané rifle a čierne tenisky. Na zápästí má tetovanie. V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestnom je potrebné kontaktovať políciu.
