< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Jakubovi Ambrušovi z Považskej Bystrice
Nezvestný muž je vysoký približne 185 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Vyzerá na približne 30 rokov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Považská Bystrica 20. augusta (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 29-ročnom Jakubovi Ambrušovi z Považskej Bystrice. Muža naposledy videla jeho matka 17. augusta o 11.30 h, v ten istý deň večer s ňou telefonoval, že na druhý deň príde domov. Domov však neprišiel a jeho súčasný pobyt nie je známy. TASR o tom v stredu informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Nezvestný muž je vysoký približne 185 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Vyzerá na približne 30 rokov. Má kratšie čierne vlasy a mierne zarastenú bradu. Na predlaktí z vnútornej strany na ľavej ruke má anglické textové tetovanie.
Naposledy mal oblečené tričko s krátkym rukávom svetlej farby, krátke tmavé nohavice, mikinu tmavomodrej farby. Obuté mal modré športové topánky. So sebou mal čierny batoh na chrbát.
Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania polícii oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Nezvestný muž je vysoký približne 185 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Vyzerá na približne 30 rokov. Má kratšie čierne vlasy a mierne zarastenú bradu. Na predlaktí z vnútornej strany na ľavej ruke má anglické textové tetovanie.
Naposledy mal oblečené tričko s krátkym rukávom svetlej farby, krátke tmavé nohavice, mikinu tmavomodrej farby. Obuté mal modré športové topánky. So sebou mal čierny batoh na chrbát.
Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania polícii oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.