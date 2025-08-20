Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Jakubovi Ambrušovi z Považskej Bystrice

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 29-ročnom Jakubovi Ambrušovi z Považskej Bystrice. Foto: Polícia

Nezvestný muž je vysoký približne 185 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Vyzerá na približne 30 rokov.

Autor TASR
Považská Bystrica 20. augusta (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 29-ročnom Jakubovi Ambrušovi z Považskej Bystrice. Muža naposledy videla jeho matka 17. augusta o 11.30 h, v ten istý deň večer s ňou telefonoval, že na druhý deň príde domov. Domov však neprišiel a jeho súčasný pobyt nie je známy. TASR o tom v stredu informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Nezvestný muž je vysoký približne 185 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Vyzerá na približne 30 rokov. Má kratšie čierne vlasy a mierne zarastenú bradu. Na predlaktí z vnútornej strany na ľavej ruke má anglické textové tetovanie.

Naposledy mal oblečené tričko s krátkym rukávom svetlej farby, krátke tmavé nohavice, mikinu tmavomodrej farby. Obuté mal modré športové topánky. So sebou mal čierny batoh na chrbát.

Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania polícii oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
