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Polícia pátra po 3 tínedžeroch, utiekli z resocializačného zariadenia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V pondelok (13. 7.) približne o 19.00 h odišli z areálu resocializačného zariadenia v okrese Senica na neznáme miesto.

Autor TASR
Senica 15. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po troch nezvestných tínedžeroch. V pondelok (13. 7.) približne o 19.00 h odišli z areálu resocializačného zariadenia v okrese Senica na neznáme miesto. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Sedemnásťročná Šanel je pevnej postavy, vysoká približne 159 centimetrov. Má tmavohnedé vlasy. Oblečené mala tmavé nohavice pod kolená, tmavé tričko a obuté tenisky.

Pätnásťročná Aneta meria asi 160 centimetrov, je štíhlej postavy. Má hnedo-žlté kučeravé vlasy. Oblečené mala čierne tepláky, tmavé tričko a obuté tenisky.

Štrnásťročný Max Ian meria približne 160 centimetrov, je strednej postavy. Má hnedé oči, blond krátke vlasy. Oblečené mal šedé tepláky, čierne tričko, šedú mikinu a obuté čierne tenisky.

V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestných osobách môže verejnosť kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek obvodnom oddelení alebo formou správy na profile trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
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