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Polícia pátra po 3 tínedžeroch, utiekli z resocializačného zariadenia
V pondelok (13. 7.) približne o 19.00 h odišli z areálu resocializačného zariadenia v okrese Senica na neznáme miesto.
Autor TASR
Senica 15. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po troch nezvestných tínedžeroch. V pondelok (13. 7.) približne o 19.00 h odišli z areálu resocializačného zariadenia v okrese Senica na neznáme miesto. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Sedemnásťročná Šanel je pevnej postavy, vysoká približne 159 centimetrov. Má tmavohnedé vlasy. Oblečené mala tmavé nohavice pod kolená, tmavé tričko a obuté tenisky.
Pätnásťročná Aneta meria asi 160 centimetrov, je štíhlej postavy. Má hnedo-žlté kučeravé vlasy. Oblečené mala čierne tepláky, tmavé tričko a obuté tenisky.
Štrnásťročný Max Ian meria približne 160 centimetrov, je strednej postavy. Má hnedé oči, blond krátke vlasy. Oblečené mal šedé tepláky, čierne tričko, šedú mikinu a obuté čierne tenisky.
V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestných osobách môže verejnosť kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek obvodnom oddelení alebo formou správy na profile trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Sedemnásťročná Šanel je pevnej postavy, vysoká približne 159 centimetrov. Má tmavohnedé vlasy. Oblečené mala tmavé nohavice pod kolená, tmavé tričko a obuté tenisky.
Pätnásťročná Aneta meria asi 160 centimetrov, je štíhlej postavy. Má hnedo-žlté kučeravé vlasy. Oblečené mala čierne tepláky, tmavé tričko a obuté tenisky.
Štrnásťročný Max Ian meria približne 160 centimetrov, je strednej postavy. Má hnedé oči, blond krátke vlasy. Oblečené mal šedé tepláky, čierne tričko, šedú mikinu a obuté čierne tenisky.
V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestných osobách môže verejnosť kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek obvodnom oddelení alebo formou správy na profile trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.