NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 41-ročnom mužovi z obce Ratvaj
Autor TASR
Sabinov 25. septembra (TASR) - Polícia pátra po 41-ročnom Petrovi z obce Ratvaj v okrese Sabinov z dôvodu násilnej trestnej činnosti. Pátranie vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že muž môže byť ozbrojený.
Ako informuje, naposledy bol videný v pondelok (22. 9.) v obci Ratvaj. Je vysoký približne 178 centimetrov, zavalitej postavy, má modré oči, krátke tmavé vlasy a bradu. Na sebe mal oblečené zelené tepláky, modrú mikinu a šiltovku nezistenej farby.
Polícia uvádza, že intenzívne vykonáva úkony smerujúce k jeho zadržaniu. Akékoľvek informácie o pohybe hľadaného muža môže verejnosť oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo prostredníctvom profilu polície na sociálnej sieti.
