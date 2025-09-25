Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. september 2025Meniny má Vladislav
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 41-ročnom mužovi z obce Ratvaj

.
Polícia pátra po 41-ročnom Petrovi z obce Ratvaj v okrese Sabinov. Foto: Polícia

Je vysoký približne 178 centimetrov, zavalitej postavy, má modré oči, krátke tmavé vlasy a bradu.

Autor TASR
Sabinov 25. septembra (TASR) - Polícia pátra po 41-ročnom Petrovi z obce Ratvaj v okrese Sabinov z dôvodu násilnej trestnej činnosti. Pátranie vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že muž môže byť ozbrojený.

Ako informuje, naposledy bol videný v pondelok (22. 9.) v obci Ratvaj. Je vysoký približne 178 centimetrov, zavalitej postavy, má modré oči, krátke tmavé vlasy a bradu. Na sebe mal oblečené zelené tepláky, modrú mikinu a šiltovku nezistenej farby.

Polícia uvádza, že intenzívne vykonáva úkony smerujúce k jeho zadržaniu. Akékoľvek informácie o pohybe hľadaného muža môže verejnosť oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo prostredníctvom profilu polície na sociálnej sieti.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

KOMENTÁR J. HRABKA: Dokonané je

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala