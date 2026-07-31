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NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po Dávidovi Gurskom z Bardejova
Nezvestný muž je vysoký 176 centimetrov, má športovú postavu, hnedé oči a hnedočierne kučeravé vlasy.
Autor TASR
Prešov 31. júla (TASR) - Polícia pátra po 44-ročnom Dávidovi Gurskom z Bardejova, ktorý je nezvestný od stredy (29. 7.). V uvedený deň ho ošetrili v nemocnici v Bratislave, odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Mobilný telefón mu mal byť odcudzený. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Nezvestný muž je vysoký 176 centimetrov, má športovú postavu, hnedé oči a hnedočierne kučeravé vlasy. Oblečenú mal čiernu košeľu s krátkym rukávom a motívom kvetov a kraťasy. Po ošetrení by mal mať na hlave stehy a obväz, na nohách modriny.
Akékoľvek informácie o nezvestnom môžu občania oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na profile prešovskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Nezvestný muž je vysoký 176 centimetrov, má športovú postavu, hnedé oči a hnedočierne kučeravé vlasy. Oblečenú mal čiernu košeľu s krátkym rukávom a motívom kvetov a kraťasy. Po ošetrení by mal mať na hlave stehy a obväz, na nohách modriny.
Akékoľvek informácie o nezvestnom môžu občania oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na profile prešovskej krajskej polície na sociálnej sieti.