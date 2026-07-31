Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. júl 2026Meniny má Ignác
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po Dávidovi Gurskom z Bardejova

.
Snímka hľadaného. Foto: Facebook Polícia SR - Prešovský kraj

Nezvestný muž je vysoký 176 centimetrov, má športovú postavu, hnedé oči a hnedočierne kučeravé vlasy.

Autor TASR
Prešov 31. júla (TASR) - Polícia pátra po 44-ročnom Dávidovi Gurskom z Bardejova, ktorý je nezvestný od stredy (29. 7.). V uvedený deň ho ošetrili v nemocnici v Bratislave, odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Mobilný telefón mu mal byť odcudzený. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Nezvestný muž je vysoký 176 centimetrov, má športovú postavu, hnedé oči a hnedočierne kučeravé vlasy. Oblečenú mal čiernu košeľu s krátkym rukávom a motívom kvetov a kraťasy. Po ošetrení by mal mať na hlave stehy a obväz, na nohách modriny.

Akékoľvek informácie o nezvestnom môžu občania oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na profile prešovskej krajskej polície na sociálnej sieti.

.

Neprehliadnite

Rezort vnútra nemôže zapísať zväzok osôb rovnakého pohlavia do matriky

HOMOLA: Chcem byť prvým Slovákom s Tour Card

VIDEO: Šutaj Eštok: Do Francúzska vyráža 20 slovenských hasičov

SAV: Prietok Dunaja na Devíne dosiahol historické minimum