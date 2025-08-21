< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Michalovi Kandalecovi z Veličnej
Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, ryšavé krátke vlasy a zelené oči.
Autor TASR
Veličná 21. augusta (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po 45-ročnom Michalovi Kandalecovi z obce Veličná v okrese Dolný Kubín. Nezvestný je od 20. júla, keď naposledy telefonicky kontaktoval svoju matku z Nemecka, z mesta Wismar, kde mal pracovať. Odvtedy má vypnutý telefón, nepodal o sebe žiadnu správu. Jeho súčasný pobyt a pohyb nie je známy. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, ryšavé krátke vlasy a zelené oči. „Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
