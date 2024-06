NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Tomášovi Šturdíkovi z okresu Trnava

Trnava 13. júna (TASR) - Polícia pátra po 48-ročnom Tomášovi Šturdíkovi z okresu Trnava, ktorý má nastúpiť do výkonu trestu. Muž je odsúdený pre trestný čin krádeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Hľadaný má krátke hnedé prešedivené vlasy a nosí dioptrické okuliare. "Podľa informácií polície je pravdepodobné, že by sa mohol zdržiavať aj v Žiline a jej okolí," priblížila hovorkyňa. Polícia vyhlásila pátranie v máji na základe príkazu na dodanie do výkonu trestu vydaného Okresným súdom Trnava.



Akékoľvek informácie o hľadanom môžu ľudia nahlásiť na telefónnom čísle 158 alebo priamo na sociálnej sieti polície.