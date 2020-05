Polícia pátra po B. Kečkéšovej z Trstíc

Trstice 14. mája (TASR) – Polícia pátra po 29-ročnej Barbore Kečkéšovej z Trstíc v okrese Galanta, na ktorú Okresný súd Bratislava III vydal príkaz na zatknutie. Je obvinená z poškodzovania cudzej veci, keď v Bratislave pri vystupovaní z električky mala príručnou taškou udrieť do okna. Dopravnému podniku spôsobila škodu vyššiu ako 1000 eur. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.



Nie je známe, kde sa hľadaná zdržiava, a vyhýba sa trestnému konaniu, preto sa polícia obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní. Kečkéšová je vysoká 170 centimetrov, strednej postavy a má hnedé kučeravé vlasy. "Kto hľadanú ženu videl alebo vie o mieste jej pobytu, nech to napíše do súkromnej správy na stránke trnavskej polície na sociálnej sieti alebo nech zavolá na linku 158," uviedla hovorkyňa.