NEVIDELI STE HO?: Pátrajú po D. Beláňovi, má ísť do väzenia za drogy

Prievidza 3. februára (TASR) - Policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní po hľadanom 48-ročnom Dušanovi Beláňovi z Prievidze. Dušan Beláň má nastúpiť do väzenia, skrýva sa však na doposiaľ neznámom mieste a nástupu do výkonu trestu sa vedome vyhýba. Informovala o tom v piatok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Sudca na muža vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.



Hľadaný muž je vysoký približne 175 centimetrov, strednej postavy. Má krátke hnedé prešedivelé vlasy a zelené oči.



"Ak ste hľadaného videli, prípadne máte vedomosť, kde sa nachádza, môžete nás kontaktovať osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo na známom čísle 158, prípadne formou správy na Facebooku," vyzvali verejnosť policajti.