Polícia pátra po dvoch dievčatách, ktoré ušli vychovávateľke

Košice 23. mája (TASR) - Polícia pátra po dvoch dievčatách vo veku desať a 11 rokov, ktoré sú nezvestné od pondelka (22. 5.) rána, keď v Košiciach ušli vychovávateľke pri sprevádzaní do školy. TASR to v utorok potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Pracovníčka košického centra, ktoré poskytuje sociálnu pomoc, podľa polície oznámila, že celkovo päť detí ušlo ráno vychovávateľke. Okrem dvoch dievčat to boli traja chlapci, jeden vo veku osem a dvaja vo veku 12 rokov. "Deti sa po vyjdení z centra rozutekali, do centra sa nevrátili a neprišli ani do školy. Polícia ihneď po prijatí oznámenia vyhlásila po deťoch pátranie, začala po nich intenzívne pátrať a vykonávať previerky na miestach ich predpokladaného výskytu," uviedla Ivanová.



Príslušníci Policajného zboru podľa hovorkyne v pondelok krátko pred 14.30 h troch chlapcov vypátrali a odovzdali kompetentným osobám v centre.