NEVIDELI STE ICH? Pátrajú po dvoch nezvestných dievčatách zo Záhoria

Kombosnímka hľadaných dievčat zo Záhoria. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Alexandra je vysoká približne 165 centimetrov, štíhlej postavy a má tmavé vlasy.

Autor TASR
Senica 13. októbra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch nezvestných dievčatách zo Záhoria. Šestnásťročná Alexandra sa nikomu neozvala od 7. októbra, keď napoludnie odišla v Senici zo školy. Pätnásťročnú Sabinu videli rodinní príslušníci naposledy 1. októbra v Holíči (okres Skalica). Na ďalšie plánované stretnutie nedorazila a telefón nedvíha. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Alexandra je vysoká približne 165 centimetrov, štíhlej postavy a má tmavé vlasy. „Na ľavom predlaktí z vnútornej stany má tetovanie, na chrbte a ľavom boku pri bruchu jazvy po operácii. Popis oblečenia nie je známy,“ priblížili policajti.

Sabina je vysoká približne 160 centimetrov, normálnej postavy, má rovné dlhé hnedé vlasy po ramená a modré oči. „Oblečené mala tričko čiernej farby, červenú mikinu so zipsom, dlhé modré legíny, obuté čierne tenisky. Okrem toho by pri sebe mala mať tašku cez plece hnedej farby s flitrami,“ doplnili.

Verejnosť môže poskytnúť informácie o súčasnom pobyte nezvestných na čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na účte trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.


