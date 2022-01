Polícia pátra po dvoch maloletých chlapcoch z Chorvátskeho Grobu

Bratislava 16. januára (TASR) - Polícia v Senci spustila mimoriadne pátranie po dvoch maloletých chlapcoch, 11-ročnom Jakubovi Bernatovi a 11-ročnom Filipovi Mrukovi z Chorvátskeho Grobu.



TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Fotografie nezvestných chlapcov zverejnila polícia na sociálnej sieti, verejnosť žiada o spoluprácu.



"Chlapci odišli dnes v čase krátko pred 13.30 h z ich domov v obci Chorvátsky Grob, pričom miesto ich súčasného pohybu a pobytu nie je známe. Podľa posledných informácií by sa mali pohybovať v blízkosti nákupných stredísk a fast foodových zariadení," priblížil Szeiff.



Polícia sa v tejto súvislosti obracia aj na verejnosť so žiadosťou o spoluprácu. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu nezvestných osôb, je možné oznámiť na telefónnom číslo 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne súkromnou správou na profile bratislavskej polície na sociálnej sieti.