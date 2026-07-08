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NEVIDELI STE ICH? Polícia pátra po dvoch tínedžeroch

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Policajná snímka. Foto: Polícia

Podľa polície utiekli z resocializačného zariadenia v okrese Senica.

Autor TASR
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Senica 8. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch mladistvých chlapcoch vo veku 14 a 17 rokov, ktorí podľa jej informácií utiekli z resocializačného zariadenia v okrese Senica. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Pátranie vyhlásili po tom, ako mali chlapci v pondelok 7. júla približne o 16.30 h preskočiť vstupnú bránu areálu zariadenia a utiecť na neznáme miesto. Nezvestný 14-ročný Max Ian je vysoký približne 160 centimetrov, je strednej postavy, váži asi 80 kilogramov, má krátke blond vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečenú sivú teplákovú súpravu značky Nike a čierne tenisky.

Sedemnásťročný Samuel je vysoký približne 170 centimetrov, štíhlej postavy, váži približne 60 kilogramov a má dlhé tmavé vlasy. V čase odchodu mal na sebe čierne krátke nohavice, modré tričko a ružovú mikinu.

Polícia zverejnila fotografie nezvestných na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte nezvestných chlapcov, aby ich oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek obvodnom oddelení Policajného zboru alebo prostredníctvom správy na profile polície na sociálnej sieti.

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