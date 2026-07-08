< sekcia Regióny
NEVIDELI STE ICH? Polícia pátra po dvoch tínedžeroch
Podľa polície utiekli z resocializačného zariadenia v okrese Senica.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Senica 8. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch mladistvých chlapcoch vo veku 14 a 17 rokov, ktorí podľa jej informácií utiekli z resocializačného zariadenia v okrese Senica. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Pátranie vyhlásili po tom, ako mali chlapci v pondelok 7. júla približne o 16.30 h preskočiť vstupnú bránu areálu zariadenia a utiecť na neznáme miesto. Nezvestný 14-ročný Max Ian je vysoký približne 160 centimetrov, je strednej postavy, váži asi 80 kilogramov, má krátke blond vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečenú sivú teplákovú súpravu značky Nike a čierne tenisky.
Sedemnásťročný Samuel je vysoký približne 170 centimetrov, štíhlej postavy, váži približne 60 kilogramov a má dlhé tmavé vlasy. V čase odchodu mal na sebe čierne krátke nohavice, modré tričko a ružovú mikinu.
Polícia zverejnila fotografie nezvestných na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte nezvestných chlapcov, aby ich oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek obvodnom oddelení Policajného zboru alebo prostredníctvom správy na profile polície na sociálnej sieti.
Pátranie vyhlásili po tom, ako mali chlapci v pondelok 7. júla približne o 16.30 h preskočiť vstupnú bránu areálu zariadenia a utiecť na neznáme miesto. Nezvestný 14-ročný Max Ian je vysoký približne 160 centimetrov, je strednej postavy, váži asi 80 kilogramov, má krátke blond vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečenú sivú teplákovú súpravu značky Nike a čierne tenisky.
Sedemnásťročný Samuel je vysoký približne 170 centimetrov, štíhlej postavy, váži približne 60 kilogramov a má dlhé tmavé vlasy. V čase odchodu mal na sebe čierne krátke nohavice, modré tričko a ružovú mikinu.
Polícia zverejnila fotografie nezvestných na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte nezvestných chlapcov, aby ich oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek obvodnom oddelení Policajného zboru alebo prostredníctvom správy na profile polície na sociálnej sieti.