Polícia pátra po dvoch ženách, ktoré by mohli pomôcť objasniť podvod

Bratislava 25. mája (TASR) - Polícia pátra po totožnosti dvoch žien, ktoré by mohli pomôcť k objasneniu podvodu spáchanému na seniorke, ku ktorému malo prísť na začiatku mája v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Polícia priblížila, že doposiaľ neznáma žena vydávajúca sa za advokátku kontaktovala prostredníctvom pevnej linky 83-ročnú seniorku. "Uviedla jej, že jej dcéra mala dopravnú nehodu pri ktorej zranila malé dieťa a jeho matka chce celú vec 'dať na súd'. To podľa slov údajnej advokátky môže seniorku stáť až 80.000 eur, avšak ak jej seniorka dá peniaze, vie jej advokátka pomôcť," informovala polícia. Seniorka spolu so svojím manželom napokon vybrala z účtu hotovosť v hodnote 13.000 eur a odovzdala ich na Trnavskej ceste v Bratislave neznámej mladej žene.



Akékoľvek informácie o totožnosti osôb môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti bratislavskej krajskej polície.