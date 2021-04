VIDELI STE HO? Polícia pátra po F. Ivančíkovi z okresu Piešťany

Piešťany 27. apríla (TASR) – Polícia pátra po nezvestnom 34-ročnom Františkovi Ivančíkovi z okresu Piešťany. Muž v piatok odišiel ráno do práce do Bratislavy. Tam si v dopoludňajších hodinách 'odskočil', ale z pauzy sa už viac na pracovisko nevrátil a nikomu sa už neozval. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



„Muž sa nevrátil ani na adresu, kde v súčasnosti býva. Podľa slov jeho známych nie je typ človeka, ktorý by vyhľadával spoločnosť," uviedla Antalová. Ivančík je 170 centimetrov vysoký, štíhlej postavy. Pri chôdzi mierne kríva na pravú nohu. Naposledy ho videli v pracovnom oblečení, mal modré montérky, hnedo-zelenú mikinu a čierne pracovné topánky.



Ak má o ňom niekto akékoľvek informácie, nech kontaktuje bezplatnú linku 158 alebo napíše súkromnú správu na stránke polície Trnavského kraja na sociálnej sieti.