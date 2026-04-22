Polícia pátra po F. Jakubcovi, odišiel z psychiatrickej nemocnice

Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Nezvestný je 175 centimetrov vysoký. Má zavalitú postavu, svetlohnedé vlasy po plecia a modré oči.

Bratislava 22. apríla (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 32-ročnom Filipovi Jakubcovi zo Šaštína, ktorý odišiel z Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Naposledy ho videli v stredu pred obedom. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu informáciu. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Nezvestný je 175 centimetrov vysoký. Má zavalitú postavu, svetlohnedé vlasy po plecia a modré oči. Naposledy mal oblečenú bielu mikinu s kapucňou, tmavomodré tepláky. Obuté mal šľapky.

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní. Informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môže oznámiť na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne cez správu na sociálnej sieti polície.

