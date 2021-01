Polícia pátra po Jurajovi Bešenyiovi z Bretejoviec

Prešov 21. januára (TASR) – Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po hľadanom 45-ročnom Jurajovi Bešenyiovi z obce Bretejovce v okrese Prešov.



Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, Okresný súd Bratislava V na muža vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. "Hľadaný do dnešného dňa nenastúpil do výkonu trestu a je predpoklad, že sa úmyselne vyhýba uloženému trestu," uviedla Ligdayová.



Akékoľvek poznatky k hľadanej osobe je možné oznámiť na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, na telefónnom čísle 0961 80 3371 alebo na linke 158. Informácie je možné poskytnúť Policajnému zboru aj prostredníctvom sociálnej siete.