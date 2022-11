NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 17-ročnej L. Mihálekovej

Levoča 10. novembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej Liliane Mihálekovej z Trnavy. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 17-ročné dievča sa nevrátilo po jesenných prázdninách do Reedukačného centra v Levoči, do ktorého bola umiestnená.



"Nezvestná je od 1. novembra, kedy ju otec odprevadil k vlaku v Trnave a do Levoče neprišla. Doposiaľ nepodala o sebe žiadne informácie a vykonanými previerkami a opatreniami sa ju nepodarilo vypátrať," uviedla hovorkyňa. Hľadané dievča je vysoké 165 centimetrov, silnejšej postavy, má hnedé oči, dlhé vlasy svetlohnedej farby a naposledy mala upletených päť vrkočov. Na sebe mala oblečenú čiernu rifľovú bundu, čierne rifle, bielu mikinu, čierne tričko zn. GUESS a bielu ľadvinku, ktorú nosí cez hrudník. Zvláštne znamenia podľa polície nemá.



"Akékoľvek poznatky k hľadanej osobe môže verejnosť oznámiť na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva Policajného zboru Poprad, na čísle 0961 89 3371, resp. na linku 158. Informácie môžu občania poskytnúť aj prostredníctvom sociálnej siete polície," uzavrela Ligdayová.