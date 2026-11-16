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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Milanovi Mušutovi, vydali na neho zatykač
Na menovaného vydal Okresný súd Galanta príkaz na zatknutie pre trestné činy podvodu. V mieste trvalého pobytu sa nezdržiava, jeho súčasný pobyt a pohyb nie sú známe.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 16. novembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlásilo pátranie po hľadanom 43-ročnom Milanovi Mušutovi z Liptovského Hrádku, na ktorého je vydaný zatykač. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Na menovaného vydal Okresný súd Galanta príkaz na zatknutie pre trestné činy podvodu. V mieste trvalého pobytu sa nezdržiava, jeho súčasný pobyt a pohyb nie sú známe,“ priblížila Kocková.
Akékoľvek informácie o hľadanom mužovi môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície.
„Na menovaného vydal Okresný súd Galanta príkaz na zatknutie pre trestné činy podvodu. V mieste trvalého pobytu sa nezdržiava, jeho súčasný pobyt a pohyb nie sú známe,“ priblížila Kocková.
Akékoľvek informácie o hľadanom mužovi môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície.