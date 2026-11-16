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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Milanovi Mušutovi, vydali na neho zatykač

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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlásilo pátranie po hľadanom 43-ročnom Milanovi Mušutovi z Liptovského Hrádku, na ktorého je vydaný zatykač. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Na menovaného vydal Okresný súd Galanta príkaz na zatknutie pre trestné činy podvodu. V mieste trvalého pobytu sa nezdržiava, jeho súčasný pobyt a pohyb nie sú známe.

Autor TASR
Liptovský Hrádok 16. novembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlásilo pátranie po hľadanom 43-ročnom Milanovi Mušutovi z Liptovského Hrádku, na ktorého je vydaný zatykač. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Na menovaného vydal Okresný súd Galanta príkaz na zatknutie pre trestné činy podvodu. V mieste trvalého pobytu sa nezdržiava, jeho súčasný pobyt a pohyb nie sú známe,“ priblížila Kocková.

Akékoľvek informácie o hľadanom mužovi môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície.
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