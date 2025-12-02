< sekcia Regióny
Polícia pátra po mužoch, ktorí používali odcudzené platobné karty
Svojim konaním spôsobili škodu vo výške takmer 1000 eur.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Polícia pátra po mužoch, ktorí v Bratislave používali štyri odcudzené platobné karty. Ku skutku došlo 1. novembra tohto roka. V súvislosti s jeho vyšetrovaním žiada polícia o pomoc verejnosť. TASR o tom informovala bratislavská krajská hovorkyňa Katarína Bartošová.
„Policajti druhého bratislavského okresu sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu neoprávneného vyrobenia a použitia platobného prostriedku,“ uviedla hovorkyňa. Fotografie páchateľov zverejnila polícia na svojom webe. Ako priblížila Bartošová, páchatelia vykonali niekoľko platieb, z ktorých niektoré boli zamietnuté, čím spôsobili týmto konaním škodu vo výške takmer 1000 eur.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osôb na fotografiách, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.
