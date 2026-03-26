Muž so ženou si v Trnave prenajali byt, následne ho vykradli
Páchatelia si mali krátkodobo prenajať byt, pričom z neho odcudzili takmer všetky elektrické spotrebiče.
Autor TASR
Trnava 26. marca (TASR) - Polícia pátra po mužovi a žene v súvislosti s krádežou, ku ktorej došlo v noci z 18. na 19. marca na Cukrovej ulici v Trnave. Prípad vyšetruje ako trestný čin krádeže. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave na sociálnej sieti.
Páchatelia si mali krátkodobo prenajať byt, pričom z neho odcudzili takmer všetky elektrické spotrebiče. „Policajti na prípade začali ihneď intenzívne pracovať a na základe získaných informácií a analýz kamerových záznamov sa im podarilo stotožniť muža, ktorý je zo skutku podozrivý,“ uviedlo KR PZ.
Podľa polície by sa mohol 26-ročný Dávid Stoklas z okresu Kežmarok pohybovať s barlami. Po totožnosti ženy, ktorá sa mala nachádzať v jeho spoločnosti, polícia naďalej pátra. Fotografie hľadaných osôb zverejnila na sociálnej sieti.
Polícia vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte dvojice oznámila na bezplatnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.
Páchatelia si mali krátkodobo prenajať byt, pričom z neho odcudzili takmer všetky elektrické spotrebiče. „Policajti na prípade začali ihneď intenzívne pracovať a na základe získaných informácií a analýz kamerových záznamov sa im podarilo stotožniť muža, ktorý je zo skutku podozrivý,“ uviedlo KR PZ.
Podľa polície by sa mohol 26-ročný Dávid Stoklas z okresu Kežmarok pohybovať s barlami. Po totožnosti ženy, ktorá sa mala nachádzať v jeho spoločnosti, polícia naďalej pátra. Fotografie hľadaných osôb zverejnila na sociálnej sieti.
Polícia vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte dvojice oznámila na bezplatnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.