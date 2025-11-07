Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Regióny

Ukradol telefóny a notebooky, polícia pátra po páchateľovi

.
Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajti vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Polícia pátra po mužovi, ktorý kradol v predajni s elektronikou na Pribinovej ulici v Bratislave. Ukradol telefóny a notebooky za takmer 2100 eur a následne z predajne odišiel na doposiaľ neznáme miesto. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Policajti druhého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že z priestorov jednej z predajní s elektronikou, nachádzajúcej sa na mínus prvom podlaží v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave, odcudzil štyri mobilné telefóny a jeden notebook,“ uviedla polícia.

V tejto súvislosti pátra po totožnosti osoby. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.

.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda