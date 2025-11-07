< sekcia Regióny
Ukradol telefóny a notebooky, polícia pátra po páchateľovi
Policajti vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Polícia pátra po mužovi, ktorý kradol v predajni s elektronikou na Pribinovej ulici v Bratislave. Ukradol telefóny a notebooky za takmer 2100 eur a následne z predajne odišiel na doposiaľ neznáme miesto. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti druhého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že z priestorov jednej z predajní s elektronikou, nachádzajúcej sa na mínus prvom podlaží v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave, odcudzil štyri mobilné telefóny a jeden notebook,“ uviedla polícia.
V tejto súvislosti pátra po totožnosti osoby. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.
„Policajti druhého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že z priestorov jednej z predajní s elektronikou, nachádzajúcej sa na mínus prvom podlaží v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave, odcudzil štyri mobilné telefóny a jeden notebook,“ uviedla polícia.
V tejto súvislosti pátra po totožnosti osoby. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.