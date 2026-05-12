Utorok 12. máj 2026
UKRADOL RUKSAK Z PODNIKU: Po mužovi pátra bratislavská polícia

Na snímke muž, po ktorom pátra polícia. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý 14. apríla tohto roka kradol v podniku na Panskej ulici v Bratislave. V tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu páchateľa.

V nočných hodinách vošiel do prevádzky jedného z podnikov na Panskej ulici v Bratislave, odkiaľ odcudzil čierny ruksak, v ktorom sa nachádzala peňaženka s obsahom finančnej hotovosti a ďalšie osobné veci poškodenej,“ priblížila polícia.

Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osoby, jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne cez správu na profile polície na sociálnej sieti.

