UKRADOL RUKSAK Z PODNIKU: Po mužovi pátra bratislavská polícia
V nočných hodinách vošiel do prevádzky jedného z podnikov na Panskej ulici v Bratislave, odkiaľ odcudzil čierny ruksak.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý 14. apríla tohto roka kradol v podniku na Panskej ulici v Bratislave. V tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu páchateľa.
„V nočných hodinách vošiel do prevádzky jedného z podnikov na Panskej ulici v Bratislave, odkiaľ odcudzil čierny ruksak, v ktorom sa nachádzala peňaženka s obsahom finančnej hotovosti a ďalšie osobné veci poškodenej,“ priblížila polícia.
Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osoby, jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne cez správu na profile polície na sociálnej sieti.
