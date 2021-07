VIDELI STE HO? Polícia pátra po mužovi, ktorý ukradol bicykel

Bratislava 28. júla (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení muža v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu krádeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková.



Doposiaľ neznámy páchateľ odcudzil bez použitia násilia 19. júla v čase 6.10 h do 6.12 h na Šamorínskej ulici v Bratislave pánsky bicykel značky KellysClif, model 2020 z neuzamknutého dvora rodinného domu. "Majiteľovi bicykla spôsobil škodu vo výške 505,95 eura," spresnila policajná hovorkyňa.



Akékoľvek informácie, ktoré by pomohli polícii stotožniť muža, môžu občania nahlásiť na bezplatnom čísle polície 158. Prípadne môžu prísť osobne na ktorékoľvek policajné oddelenie alebo napísať polícii na sociálnej sieti.