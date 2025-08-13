Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Zlodej si z dvora rodinného domu odniesol bicykel

Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Polícia pátra po mužovi, ktorý ukradol bicykel z dvora rodinného domu na Hradskej ulici v Bratislave. V súvislosti s vyšetrovaním okolností prečinu porušovania domovej slobody žiada verejnosť o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Ku krádeži došlo 8. augusta okolo 5.00 h. „Neznámy páchateľ prekonal oplotenie pozemku rodinného domu a následne neoprávnene vnikol na predmetný pozemok, odkiaľ z nosiča na bicykle, ktorý bol upevnený na motorové vozidlo, odcudzil horský bicykel značky RB v hodnote 800 eur,“ priblížila polícia.

Prosí občanov, ktorí majú informácie o totožnosti osoby, aby ich oznámili.

