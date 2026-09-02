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CHYSTAL SA NA RANDE? Páchateľ si z predajne odniesol holiace potreby
Policajti na základe analýzy kamerových záznamov identifikovali muža, ktorý by mohol pomôcť pri objasnení skutku.
Autor TASR
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Hlohovec 2. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež v jednej z drogérií v Hlohovci, ku ktorej došlo koncom augusta. Neznámy páchateľ si z predajne odniesol holiace strojčeky a náhradné čepele v celkovej hodnote 778 eur. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Muž z regálov zobral 19 kusov holiacich strojčekov a viacero náhradných čepelí. Následne z predajne odišiel bez zaplatenia. Spoločnosti tým vznikla škoda 778 eur.
Policajti na základe analýzy kamerových záznamov identifikovali muža, ktorý by mohol pomôcť pri objasnení skutku. Jeho fotografiu zverejnili na sociálnej sieti. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri jeho stotožnení.
Súvisiace informácie možno oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na obvodnom oddelení Policajného zboru v Hlohovci alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.
Muž z regálov zobral 19 kusov holiacich strojčekov a viacero náhradných čepelí. Následne z predajne odišiel bez zaplatenia. Spoločnosti tým vznikla škoda 778 eur.
Policajti na základe analýzy kamerových záznamov identifikovali muža, ktorý by mohol pomôcť pri objasnení skutku. Jeho fotografiu zverejnili na sociálnej sieti. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri jeho stotožnení.
Súvisiace informácie možno oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na obvodnom oddelení Policajného zboru v Hlohovci alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.