PÁTRANIE: Muž v Bratislave napadol ženu, snažil sa ju okradnúť

Bratislava 31. januára (TASR) - Polícia pátra po mužovi, ktorý na Ševčenkovej ulici v Bratislave napadol ženu a chcel ju okradnúť. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



Incident sa udial minulý týždeň v stredu (26. 1.). Muž zozadu ženu fyzicky napadol úderom do krku a podkopol ju. Žena tak spadla na zem. "Tam jej chcel vytrhnúť kabelku, čo sa mu nepodarilo. Poškodenú ženu kopol do oblasti tváre, avšak keďže žena začala kričať, páchateľ kabelku pustil a z miesta utiekol," opisuje polícia. Dodala, že žena po napadnutí potrebovala lekárske ošetrenie.



Policajti sa v súvislosti s vyšetrovaním obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení neznámeho muža. Akékoľvek informácie k totožnosti osoby na videu zverejnenom na sociálnej sieti, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu môžu ľudia oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na profile polície.