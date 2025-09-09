Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
< sekcia Regióny

Polícia pátra po neznámom páchateľovi, v Skalici ukradol vyše 5000 eur

.
Na zabezpečených kamerových záznamoch je zachytená osoba, ktorá by mohla byť podozrivá, príp. by mohla svojou výpoveďou prispieť k objasneniu skutku. Foto: Polícia

Polícia zverejnila zábery hľadanej osoby na sociálnej sieti.

Autor TASR
Skalica 9. septembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní krádeže, ktorá sa stala 28. júla v čase medzi 00.00 a 2.00 h na Škarniclovskej ulici v meste Skalica. Doposiaľ nestotožnený páchateľ sa vlámal cez okno do jedného z objektov a odcudzil celkovú finančnú hotovosť vo výške približne 5240 eur. Trnavská krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.

Na zabezpečených kamerových záznamoch je zachytená osoba, ktorá by mohla byť podozrivá, prípadne by mohla svojou výpoveďou prispieť k objasneniu skutku. Polícia zverejnila zábery hľadanej osoby na sociálnej sieti. Verejnosť môže informácie o osobe na fotografiách oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.

.

Neprehliadnite

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť