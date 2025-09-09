< sekcia Regióny
Polícia pátra po neznámom páchateľovi, v Skalici ukradol vyše 5000 eur
Polícia zverejnila zábery hľadanej osoby na sociálnej sieti.
Autor TASR
Skalica 9. septembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní krádeže, ktorá sa stala 28. júla v čase medzi 00.00 a 2.00 h na Škarniclovskej ulici v meste Skalica. Doposiaľ nestotožnený páchateľ sa vlámal cez okno do jedného z objektov a odcudzil celkovú finančnú hotovosť vo výške približne 5240 eur. Trnavská krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.
Na zabezpečených kamerových záznamoch je zachytená osoba, ktorá by mohla byť podozrivá, prípadne by mohla svojou výpoveďou prispieť k objasneniu skutku. Polícia zverejnila zábery hľadanej osoby na sociálnej sieti. Verejnosť môže informácie o osobe na fotografiách oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.
Na zabezpečených kamerových záznamoch je zachytená osoba, ktorá by mohla byť podozrivá, prípadne by mohla svojou výpoveďou prispieť k objasneniu skutku. Polícia zverejnila zábery hľadanej osoby na sociálnej sieti. Verejnosť môže informácie o osobe na fotografiách oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.