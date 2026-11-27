< sekcia Regióny
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po nezvestnej 13-ročnej Nikolete z Martina
Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má strednú postavu, zelenomodré oči a hnedé vlasy po plecia.
Autor TASR
Martin 27. novembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine vyhlásilo pátranie po nezvestnej 13-ročnej Nikolete Timekovej z Martina. TASR o tom v piatok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Menovaná je nezvestná odo dňa 25. novembra, keď v poobedných hodinách odišla z miesta bydliska na neznáme miesto. Jej súčasný pobyt a pohyb nie je známy,“ spresnila hovorkyňa.
Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má strednú postavu, zelenomodré oči a hnedé vlasy po plecia. Naposledy mala oblečené čierne legíny, mikinu s tigrovaným motívom, čiernobiele tenisky a náprsnú taštičku čiernej farby.
„Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ vyzvala Šefčíková.
„Menovaná je nezvestná odo dňa 25. novembra, keď v poobedných hodinách odišla z miesta bydliska na neznáme miesto. Jej súčasný pobyt a pohyb nie je známy,“ spresnila hovorkyňa.
Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má strednú postavu, zelenomodré oči a hnedé vlasy po plecia. Naposledy mala oblečené čierne legíny, mikinu s tigrovaným motívom, čiernobiele tenisky a náprsnú taštičku čiernej farby.
„Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ vyzvala Šefčíková.