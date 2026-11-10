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Polícia pátra po nezvestnej 14-ročnej Rebeke Kučerákovej
Nezvestná je približne 164 centimetrov vysoká a štíhlej postavy. Má dlhé kučeravé vlasy hnedej farby a hnedé oči, priblížil hovorca.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Polícia pátra po nezvestnej 14-ročnej Rebeke Kučerákovej. Naposledy ju videli v piatok (6. 11.) na Vazovovej ulici v Bratislave. Miesto jej súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Nezvestná je približne 164 centimetrov vysoká a štíhlej postavy. Má dlhé kučeravé vlasy hnedej farby a hnedé oči, priblížil hovorca.
Občania môžu akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu nezvestnej oznámiť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície.
Nezvestná je približne 164 centimetrov vysoká a štíhlej postavy. Má dlhé kučeravé vlasy hnedej farby a hnedé oči, priblížil hovorca.
Občania môžu akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu nezvestnej oznámiť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície.