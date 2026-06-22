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NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po 16-ročnej Anastasiyi Ippolitovej
Na ľavej ruke na prste a na pravej ruke na predlaktí má vytetované srdce.
Autor TASR
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Dubnica nad Váhom 22. júna (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 16-ročnej Anastasiyi Ippolitovej, v súčasnej dobe s pobytom v Dubnici nad Váhom. Nezvestná je od nedele (21. 6.). Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Nezvestná bola naposledy v kontakte so svojou rodinou v nedeľu, odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu a jej súčasný pobyt nie je známy.
Anastasiya je vysoká približne 158 centimetrov, chudej postavy, má hnedé oči a husté dlhé vlasy bieloružovej farby. Na ľavej ruke na prste a na pravej ruke na predlaktí má vytetované srdce. V čase odchodu mala mať oblečené čierne tričko a krátke nohavice šedej farby. Obuté mala mať tenisky čiernej farby.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe, jej pohybe alebo pobyte je možné oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ doplnila hovorkyňa.
Nezvestná bola naposledy v kontakte so svojou rodinou v nedeľu, odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu a jej súčasný pobyt nie je známy.
Anastasiya je vysoká približne 158 centimetrov, chudej postavy, má hnedé oči a husté dlhé vlasy bieloružovej farby. Na ľavej ruke na prste a na pravej ruke na predlaktí má vytetované srdce. V čase odchodu mala mať oblečené čierne tričko a krátke nohavice šedej farby. Obuté mala mať tenisky čiernej farby.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe, jej pohybe alebo pobyte je možné oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ doplnila hovorkyňa.