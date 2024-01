VIDELI STE JU? Pátrajú po 59-ročnej Magdaléne V. zo Žiaru nad Hronom

Žiar nad Hronom 2. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 59-ročnej Magdaléne V. zo Žiaru nad Hronom. Žena je nezvestná od piatka (29. 12.), keď odišla z domu do práce, kde chodievala autobusom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"V uvedený deň do zamestnania nastúpila, pričom asi o 12.05 h išla na autobus do Zvolena. Od uvedenej doby sa nezvestná zdržuje na neznámom mieste, pričom o sebe nepodala žiadne informácie," priblížila polícia.



Magdaléna V. je vysoká približne 165 centimetrov a váži asi 75 kilogramov. Má hnedé oči, čierne zvlnené vlasy po plecia, nosí okuliare, náušnice v tvare zlatých kruhov a na rukách prstene zo žltého kovu. Nezvestná je po úraze pravej dolnej končatiny a môže mierne krívať, naposledy mala oblečené modré rifle, fialovú bundu s kapucňou a modré topánky.



"Akékoľvek poznatky k pobytu menovanej oznámte na známom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek útvare policajného zboru," vyzýva polícia.