NEVIDELI STE JU? Pátrajú po nezvestnej Ivane Hadravovej z Prievidze

Prievidza 11. mája (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 43-ročnej Ivane Hadravovej z Prievidze. Ivana Hadravová odišla ešte 29. apríla z miesta svojho bydliska na vozidle Subaru Justy šedej metalízy do Trenčianskej Teplej a odtiaľ sa mala presunúť vlakom do Bratislavy. Do stredy sa nikomu neozvala a nepodala o sebe žiadnu správu. Taktiež nie je známe miesto, kde by sa mohla zdržiavať.



Nezvestná Prievidžanka je vysoká približne 150 centimetrov, je štíhlej postavy. Má kučeravé svetlohnedé vlasy a modrozelené oči.



Informácie k pohybu alebo pobytu nezvestnej môže verejnosť podať polícii na čísle 158, prípadne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, alebo do súkromnej správy na stránke Polícia SR – Trenčiansky kraj na Facebooku.



TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.