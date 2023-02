VIDELI STE HO? Pátrajú po 21-ročnom J. Pakanovi z okresu Malacky

Bratislava/Malacky 10. februára (TASR) - Polícia pátra po 21-ročnom Jánovi Pakanovi z okresu Malacky. Muža naposledy videli 5. februára okolo 18.30 h v mieste svojho bydliska. Odtiaľ odišiel autom sivej farby, ktoré bolo 8. februára nájdené na parkovisku pred Botanickou záhradou. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu hľadaného muža.



Muž je vysoký 180 centimetrov, štíhlej postavy a má krátke vlasy do čierna. Oblečené mal tmavé tepláky, mikinu s kapucňou modrej farby a modré tenisky.



Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť so žiadosťou o spoluprácu. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu nezvestnej osoby, je možné oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne súkromnou správou na profile polície na sociálnej sieti.