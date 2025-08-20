< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 29-ročnom J. Hmirákovi zo Skalice
Nezvestný je 180 centimetrov vysoký, strednej postavy, má čierne vlasy a čierne strnisko. Je pre neho charakteristická ťažšia chôdza.
Autor TASR
Skalica 20. augusta (TAS)R - Polícia pátra po nezvestnom 29-ročnom Jozefovi Hmirákovi zo Skalice. Nezvestnosť muža polícii nahlásili koncom minulého týždňa s tým, že ho mali naposledy vidieť vo februári, ako sa pohybuje po meste Skalica. Odvtedy o sebe nedal nikomu známemu vedieť. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Nezvestný je 180 centimetrov vysoký, strednej postavy, má čierne vlasy a čierne strnisko. Je pre neho charakteristická ťažšia chôdza. Verejnosť môže poskytnúť informácie o súčasnom pobyte nezvestného na čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na účte Trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
