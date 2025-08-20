Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 29-ročnom J. Hmirákovi zo Skalice

.
Polícia pátra po nezvestnom 29-ročnom Jozefovi Hmirákovi zo Skalice. Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Nezvestný je 180 centimetrov vysoký, strednej postavy, má čierne vlasy a čierne strnisko. Je pre neho charakteristická ťažšia chôdza.

Autor TASR
Skalica 20. augusta (TAS)R - Polícia pátra po nezvestnom 29-ročnom Jozefovi Hmirákovi zo Skalice. Nezvestnosť muža polícii nahlásili koncom minulého týždňa s tým, že ho mali naposledy vidieť vo februári, ako sa pohybuje po meste Skalica. Odvtedy o sebe nedal nikomu známemu vedieť. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Nezvestný je 180 centimetrov vysoký, strednej postavy, má čierne vlasy a čierne strnisko. Je pre neho charakteristická ťažšia chôdza. Verejnosť môže poskytnúť informácie o súčasnom pobyte nezvestného na čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na účte Trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?