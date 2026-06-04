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NEVIDELISTE HO? Polícia pátra po 30-ročnom R. Bratinkovi z Bratislavy

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Policajti pátrajú po nezvestnom 30-ročnom Richardovi Bratinkovi z Bratislavy. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Muž je nezvestný od stredy (3. 6.) od ranných hodín, keď opustil byt na Holého ulici v Bratislave a odvtedy o sebe nepodal žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I pátrajú po nezvestnom 30-ročnom Richardovi Bratinkovi z Bratislavy. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Muž je nezvestný od stredy (3. 6.) od ranných hodín, keď opustil byt na Holého ulici v Bratislave a odvtedy o sebe nepodal žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe.

Nezvestný je 178 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má čierne stredne dlhé kučeravé vlasy, zelené oči a neupravenú bradu. Tetovania má na ľavom predlaktí, na pravej ruke rôzne ornamenty a na krku zozadu ma vytetovaný nápis. Oblečenú mal bordovú mikinu, čierne nohavice, biele tenisky, hnedú šiltovku, hnedú koženú ľadvinku, čierne slnečné okuliare.

Polícia vyzýva ľudí, aby informácie k súčasnému pobytu a pohybu nezvestného občana oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

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