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NEVIDELISTE HO? Polícia pátra po 30-ročnom R. Bratinkovi z Bratislavy
Muž je nezvestný od stredy (3. 6.) od ranných hodín, keď opustil byt na Holého ulici v Bratislave a odvtedy o sebe nepodal žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I pátrajú po nezvestnom 30-ročnom Richardovi Bratinkovi z Bratislavy. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Muž je nezvestný od stredy (3. 6.) od ranných hodín, keď opustil byt na Holého ulici v Bratislave a odvtedy o sebe nepodal žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe.
Nezvestný je 178 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má čierne stredne dlhé kučeravé vlasy, zelené oči a neupravenú bradu. Tetovania má na ľavom predlaktí, na pravej ruke rôzne ornamenty a na krku zozadu ma vytetovaný nápis. Oblečenú mal bordovú mikinu, čierne nohavice, biele tenisky, hnedú šiltovku, hnedú koženú ľadvinku, čierne slnečné okuliare.
Polícia vyzýva ľudí, aby informácie k súčasnému pobytu a pohybu nezvestného občana oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
Muž je nezvestný od stredy (3. 6.) od ranných hodín, keď opustil byt na Holého ulici v Bratislave a odvtedy o sebe nepodal žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe.
Nezvestný je 178 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má čierne stredne dlhé kučeravé vlasy, zelené oči a neupravenú bradu. Tetovania má na ľavom predlaktí, na pravej ruke rôzne ornamenty a na krku zozadu ma vytetovaný nápis. Oblečenú mal bordovú mikinu, čierne nohavice, biele tenisky, hnedú šiltovku, hnedú koženú ľadvinku, čierne slnečné okuliare.
Polícia vyzýva ľudí, aby informácie k súčasnému pobytu a pohybu nezvestného občana oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.